Встреча премьер-министра Владимира Гройсмана с Высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини отменена. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

О причинах отмены мероприятия не сообщается.

Напомним, встреча должна была состоятся сегодня в 10:00 в Доме правительства в Киеве.

Ранее "Страна" писла о том, что Могерини пообещала изучить вопрос санкций в ответ на раздачу паспортов России на Донбассе.

Также мы сообщали, что Могерини объяснила, почему в заключениях встречи стран "Восточного партнерства" не идет речь о вступлении в ЕС.