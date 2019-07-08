В Киеве пьяный водитель авто разбил 5 машин, потом въехал в забор и после этого бросался с ножом на людей. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Водитель под градусом управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он заехал во двор на ул. Оболонская и въехал в припаркованные машины, в результате чего повреждены 5 автомобилей.

Посл этого водитель пытался сбежать с места ЧП, но его остановили местные жители. Тогда мужчина сел в машину и пытался выехать со двора, но врезался в забор. Очевидцы намеревались вытащить пьяного водителя из машины, но он достал нож и начал с ним бросаться на людей.

Когда на место происшествия приехали правоохранители, мужчина отказался проходить тест на алкоголь.

Фото: facebook.com

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