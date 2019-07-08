"Нацкорпус" дал президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести "телемост между Россией и Украиной", запланированный каналом NewsОne, близким к Виктору Медведчуку. Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус", основатель полка "Азов", нардеп Андрей Билецкий.

Видео опубликовано на Youtube-канале "Нацкорпуса".

Видео: Національний Корпус

"Главное лицо кремлевской пропаганды анонсирует телемост между Россией и Украиной. От имени Украины будут говорить марионетки Медведчука, которые существуют на деньги России. Цель этой информационной диверсии очевидна", - заявил Билецкий.

"Программа максимум - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится, - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять же, добавить баллов Медведчуку перед выборами", - считает Билецкий.

"Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем: Путину "надо поговорить". Пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам, украинским националистам, "надо поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским", - заявил он.

Белецкий подчеркнул: "Не с журналистами-марионетками, не с Тарасом Козаком и даже не с Виктором Медведчуком или другими "зелеными человечками" Кремля".

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента", - настаивает он.

"Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те", - предупредил Билецкий.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман выступил против телемоста Украина - Россия.

Также мы сообщали, что после матов в адрес Путина под зданием грузинской телекомпании Рустави 2 начались протесты.