Решение украинского канала NewsOne провести телемост с "Россией 24" вызвало тяжелую реакцию промайдановских сил.

Возбудился практически весь их спектр - от сторонников Порошенко до националистов, которые ранее выступали против экс-президента.

Противники телемоста обещают выплеснуть свой гнев на улицы - причем не только против NewsOne (которому не привыкать ), но и против президента Владимира Зеленского. Впрочем, часть членов Зе-команды также уже выступила против телемоста.

Пока ситуация выглядит как эмоциональный шантаж: противники эфира требуют его отменить - как у владельцев канала (он принадлежит нардепу Тарасу Козаку, но контроль над ним в СМИ приписывают главе политсовета "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктору Медведчуку), так почему-то и у властей. Хотя у тех нет компетенции карать NewsOne за намерения что-то показать - ведь еще непонятно, будет ли там нарушение законодательства.

Однако если телемост все же состоится, это может стать серьезным экзаменом для власти. И выбор здесь будет прост - отреагировать на ситуацию по закону (в том числе и на весьма вероятную атаку националистов), либо пойти у них на поводу - и по сути возглавить давление на NewsOne.

Впрочем, есть у этой истории и более глобальный контекст. На наших глазах отрабатывается модель, по которой противники выполнения Минских соглашений будут действовать, если вдруг власть после выборов все-таки решится начать реализацию их политической части (особый статус Донбасса и амнистия). А о том, что Украина может приступить к реализации "политического Минска" на днях как раз заявил спецпредставитель США Курт Волкер.

"Страна" разбиралась в перипетиях вокруг телемоста.

Что это за телемост

12 июля впервые за многие годы (и точно впервые за годы войны) пройдет прямой телемост между российским и украинским телеканалами. Проект называется "Надо поговорить".

Ранее похожие эфиры (правда, с неподконтрольными территориями Донбасса) практиковал "17 канал". Но он вещал только в интернете, хотя и тогда на него сыпались обвинения в зраде, а потом, после целого ряда сфабрикованных уголовных дел, он и вовсе был вынужден прекратить вещание.

На этот раз все выйдет на экраны большого ТВ. Мост проведут между собой украинский NewsOne и российский федеральный канал "Россия". Телеведущий Дмитрий Киселев лично анонсировал мероприятие.

В анонсе программы проводится параллель с телемостами второй половины 80-х годов между США и СССР, который вели Фил Донахью и Владимир Познер. Тогда они сыграли большую роль в окончании холодной войны.

Двухчасовой телемост состоится 12 июля в 18:00.

В студиях будут работать ведущие Елена Кирик и Василий Голованов (с украинской стороны) и Мария Ситтель с Андреем Малаховым (с российской).

После шквала критики, который обрушили на украинский телеканал сторонники Порошенко и националисты, NewsOne озвучил свою позицию.

"Крым и Донбасс - это Украина. Были и будут. И все попытки политиков, спекулирующих, выращивающих свое политическое эго на теме войны, на конфронтации в обществе, в этот раз не пройдут. Народ Украины на президентских выборах сказал твердое "нет" ограничению свободы слова.

Идея телемоста "Надо поговорить" между людьми в студии NewsOne и народом России вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события, которое состоится 12 июля в 18.00.

Напомним, именно телемосты Познера и Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны. Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией.

Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира.

И когда мы говорим, что необходим мир - отдельными политическими партиями начинается очередной обман людей и обвинения в адрес нашего канала, переходящие в прямые угрозы и запугивания. И те, кто это делает, не хотят мира. Потому что понимают, что любой мир возможет только в переговорном процессе. Остановить войну и гибель людей - разве не это является главной задачей сегодня? Разве не к этому мы все стремимся?

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны. Newsone делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен МИР!", - говорится в заявлении телеканала.

Реакция политиков

В партии Петра Порошенко уже заявили, что будут выходить на протест, если эфир не будет отменен.

"Европейская солидарность" призвала Службу безопасности, СНБО, Нацсовет по ТВ отреагировать. И заявила, что в случае отсутствия реакции, оставляет за собой право на протест против бездействия указанных органов.

Сам бывший президент пока не комментировал происходящего. Но вообще в статусных спикерах недостатка не было.

Так, премьер Владимир Гройсман заявил, что "реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина". Он призвал руководителей канала отказаться от этого проекта.

Глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар заявила, что такие телемосты проводить нельзя, пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину. "Это отрава и бл...ство", - написала он в Facebook.

Святослав Вакарчук назвал телемост "телеминой замедленного действия" и "угрозой национальной безопасности Украины".

"Партия "Голос" убеждена со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейской и международного сообщества", - говорится на его странице в Facebook. И партия уже начала пикетировать телеканал.

Замглавы фракции "Народного фронта" Тетерук назвал телемост "провокацией Кремля". Но внезапно выразил скепсис к идее протестов, упрекнув Порошенко в том, что не наложил санкции против каналов 112 и NewsOne, когда Рада предлагала ему это сделать. А теперь зачем-то призывает идти на митинги.

"А теперь кинулись протестовать. Не поздно спохватились, коллеги? Защищать страну нужно каждый момент, а не когда это коньюктурно выгодно", - рассуждает Тетерук, который не вошел ни в одну проходную партию на выборах.

Но и это "умеренное" мнение не отрицает генеральной линии партии войны: говорить с Россией нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже если говорить с ней планирует частный телеканал. Ведь это разрушит информационную монополию, при которой РФ - однозначный враг Украины, с которым можно либо воевать, либо говорить языком санкций.

То, что перспективы выиграть эту схватку военным путем - нет, а санкции явно не побуждают Россию к уступкам, и нужно попробовать какие-то другие варианты, в расчет не берется. Застолбить статус кво с вялотекущей войной националисты и сторонники уходящей власти будут, видимо, любыми способами - включая "новый майдан".

Угрозы улицей

Активисты, лояльные Порошенко, уже объявили, что будут пикетировать NewsOne в понедельник вечером, в 20:00. А в сам день телемоста, как пишет администратор украинской Википедии Александр Иванов, будет "жесткий разговор" с телеканалом.

Акция уже анонсирована в Facebook.

Радикальный порохобот Роман Синицын предложил поджечь телеканал. Чем вызвал одобрение у своих друзей на Facebook, в числе которых - напавший на журналиста "Страны" "киллер Бабченко" Алексей Цымбалюк.

Еще одну акцию прямо с утра в понедельник начал "Голос" Вакарчука - видимо, затем, чтобы не усиливать "конкурирующую фирму".

Свои акции готовят и националисты "Нацкорпуса". Они адресуют свой протест напрямую Владимиру Зеленскому.

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заявил глава партии Андрей Билецкий.

У Зеленского официально пока никак не реагируют на угрозы националистов или Порошенко. Однако отдельные спикеры Зе-команды уже начали "катить бочку" на NewsOne.

Так, Никита Потураев из "Слуги народа" намекнул, что телеканалы, близкие к Медведчуку нужно лишить частот и отправить вещать в YouTube.

"Мне все нравится в 4G. Кроме одного. Это - не 5G. Мы кстати, должны в ходе выделения под него радиочастотного ресурса немного подвинуть телевизионный спектр, упрощенно говоря.

И вот у меня такое смутное ощущение, что введению в Украине 5G как-то очень мешают частоты телеканалов 112, Ньюзван, ZIK и этого, как его... а, Интера!

Нужно им новые частоты найти. Хотя сложно это, конечно - каналов у нас много, а частот мало.

Но они пока могут и в YouTube поработать. Они же очень популярные. Их зритель их и там найдёт. А коммерчески им все равно должно быть. У них же есть таинственные финансовые феи, покрывающие их ежемесячные миллионные долларовые убытки - они их и там не оставят поддержкой.

А так-то я всем сердцем за свободу медиа - хотя это и не свобода слова, как многие ошибочно считают. И за мосты я тоже всей душой. Хоть в станице Луганской, хоть в телеэфире.

Лишь бы враги моей страны по ним не шастали".

В своем другом посте Никита Потураев намекнул, что телеканал NewsOne может попасть под статью уголовного кодекса за госизмену, если все-таки решится провести телемост.

Член первой десятки партийного списка "Слуги народа" и генпродюсер 1+1 Александр Ткаченко был еще более прямолинеен. Он предложил закрыть телеканал - что особенно пикантно, учитывая, что сам еще недавно жаловался на желание Порошенко закрыть "плюсы". Кроме того, стоит отметить, что NewsOne и другие телеканалы, контроль над которыми приписывают Виктору Медведчуку (112 и ЗИК), сейчас выступают с жесткой критикой действий президента. Поэтому призывы Ткаченко закрыть канал могут восприниматься как призывы члена Зе-команды к политической расправе с оппозиционными медиа.

"Во время войны, вы готовы устраивать эфиры дружбы с РФ?! НацРада, ау? Там большинство у Порошенко, до сих пор, кстати. Которые так хотели выдать лицензии Армии ФМ, шо по дороге объявили ряд конкурсов на новые лицензии в цифром ТВ вещании. Но то таке...

Вы же - соратники Петра и Рената, были неспособны ничего сделать против захвата Медвечуком медиапространства ранее, может теперь проснетесь? Или это вам на руку? Или это - такой себе - "договорнячок" по расшатыванию ситуации в стране?

Есть только один способ лишить нас этого позора- лишить этот канал права вещать в Украине (то есть лицензии) и поставить вопрос о том, как люди, типа Медведчука, имеющие бизнес в стране- агрессоре имеют право владеть медиа в Украине".

Утром 8 июля также появилось заявление секретаря СНБО Александра Данилюка, в котором он дал понять, что Совет нацбезопасности уже как-то "занимается" этим вопросом, а также наехал на сторонников Порошенко.

"Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсноый бизнес.

Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - сказал секретарь СНБО.

Что означает новая атака на NewsOne

У скандала есть две стороны. Первая - это политтехнологическая. Майдановские партии - Порошенко, Голос, националисты, Гройсман, пытаются заработать на протестах против телемоста дополнительные очки, разогнав "зраду", напугав своих сторонников "угрозой реванша" и мобилизовав их прийти на избирательные участки. Попутно - "закошмарив" Зеленского, представив его как слабого президента, который не может остановить "агенто Путина".

Вторая цель более важная - закрыть тему любого общения с Россией. И в перспективе с неподконтрольными территориями.

В чисто прикладном смысле это значит - заранее обрезать саму возможность даже близко подойти к исполнению Минских соглашений в их политической части.

На разговор с "той стороной" хотят наложить полное табу - при этом не показывая, как еще по-другому решить этот конфликт. Заявления того же Вакарчука о санкциях на пятый год их действия выглядят смешно - уже всем очевидно, что Россия от них не развалилась и не "одумалась".

Так же как понятно и другое - помогать Украине в настоящей, "горячей" войне против России западные партнеры не будут.

То есть военного или санкционного пути возвращения хотя бы Донбасса в Украину в обозримой перспективе не существует. В этом смысле инициатива NewsOne выглядит как попытка растопить лед хоть на каком-то из направлений.

На идею телемоста накладывается и предвыборный контекст. Телеканал соратника Медведчука таким образом громко заявляет о себе, как о миротворце, который начинает прямые переговоры с Россией - пока политики затягивают этот процесс и вообще не хотят что-либо решать.

Что объективно работает на увеличение поддержки избирателей "Оппозиционной платформы За жизнь".

В такой ситуации Зеленский оказывается на растяжке. Никак не отреагировать означает навлечь на себя новые обвинения в зраде. А если он начнет репрессии против NewsOne (к чему его подталкивают многие представители его окружения), то в глазах электората он тогда окончательно превратится во второго Порошенко. Особенно с учетом того как подконтролльная Зе новое руководство СБУ обосновало снятие с выборов Клюева и Шария против акций националистов и порохоботов.

В конечном счете Зе стоит оценить - что для него более важно: пытаться потрафить националистам и 25%, которые голосовали против него на выборах. Либо же вспомнить - за что за него голосовали 73%. Уж точно не за то, чтобы он продолжал политику Порошенко в отношении СМИ и Донбасса.