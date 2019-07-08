В Тбилиси в ночь на понедельник, 8 июля, у здания телекомпании Рустави 2 начался стихийный митинг. Собравшиеся возмущены воскресным эфиром, в котором ведущий позволил себе нецензурные выражения в адрес президента России и его покойных родителей. Об этом сообщает Sputnik-georgia.

У здания Рустави 2 собралось несколько десятков человек, в основном противники бывшей правящей партии Единое Нацдвижение. Они заявляют о провокации и требуют от властей принять срочные меры, чтобы не допустить разрастания напряженности. На акции звучат крайне резкие заявления, вплоть до требований закрыть телеканал.

На акции нет единого лидера, все происходит стихийно и эмоционально, собравшиеся спорят между собой и с журналистами, произошло несколько стычек.

Некоторые пришли на акцию с вениками, которые несколько лет назад стали символом "тюремного скандала" - издевательств над заключенными в тюрьмах и колониях. "Тюремный скандал" стал одним из факторов, который привел к поражению на выборах в 2012 году партии Саакашвили Единое Нацдвижение.

К зданию телеканала стянуты усиленные наряды полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия ночью приняла последний самолет из Тбилиси и прекратила авиасообщение с Грузией.

Также мы сообщали, что на канале Порошенко устроят матерный флешмоб в поддержку грузинского журналиста.











