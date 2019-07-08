Сегодня ночью, 8 июля, из Тбилиси в Москву выполнен последний авиарейс, закрывающий полетную программу между Грузией и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию еще 7 июля. Из России же в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Напомним, антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы России коммунист Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседаний. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них - полицейские. 21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с начала июля, в то же время он не уточнил, до какого числа будет действовать запрет.

"Роспотребнадзор" позже заявил об "ухудшении качества" грузинского вина и запретил ввозить этот продукт от нескольких производителей.

Также мы сообщали, что появилось видео, как на грузинском ТВ ведущий обложил матом Путина, власти Грузии назвали это провокацией.

Также мы сообщали, что в Грузии напали на автотуристов из России и потребовали убрать георгиевскую ленту.



