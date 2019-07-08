В ночь на 8 июля в Днепре мужчина перелез через перила Амурского моста и в течение нескольких часов грозил прыгнуть вниз. Его жизнь удалось спасти благодаря оперативной работе экстренных служб, но на это ушло три часа, сообщает "Информатор".

Около 02:00 на линию "102" сообщили о том, что с Амурского моста пытается прыгнуть мужчина. На место сразу приехали патрульные, скорая помощь и спасатели, а под мостом даже дежурили водолазы. Грозящий самоубийством находился за перилами моста. Полицейские беседовали с ним в течение нескольких часов. Мужчина так и не мог назвать точную причину из-за которой он хотел наложить на себя руки, но как удалось разобрать, не последнюю роль в этом сыграл конфликт с женой. Полицейские вызвали на место инцидента его родственников, но и они не смогли отговорить мужчину от рокового поступка. Полицейским удалось договорится с ним уже на рассвете. Он попросил правоохранителей отойти и перелез через ограждение сам. Но сразу после этого, он перебежал на другую сторону, где снова перебрался через ограждение и завис над рекой. Переговоры начались заново. Только около 05:00 мужчину удалось уговорить перелезть обратно и не рисковать своей жизнью.

Фото: dp.informator.ua

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