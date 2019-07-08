Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июля, курс для основных валют по отношению к гривне. В частности, курс доллара определен на уровне 25,71 грн за единицу американской валюты. Об этом говорится на сайте регулятора.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 16 копеек. А вот евро упал в цене на 25 копеек и его стоимость составляет 28,95 грн за единицу европейской валюты.

Курс российского рубля также немного понизился и составляет 0,404 грн.

Курс НБУ для основных валют на 8 июля:

1 доллар - 25,71136100 (-0,15947400);

1 евро - 28,95099200 (-0,25200700);

1 рубль - 0,40437000 (-0,00368000).

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы пошли скупать доллары, в обменниках не хотят снижать курс.

Также мы сообщали, что в период инаугурации Зеленского Порошенко снимал по миллиону долларов в день.