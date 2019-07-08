Сегодня, 8 июля, в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз. Это будет уже 21-я встреча высокого уровня между сторонами.

Лидеры Украины и Европы подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. Также будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украинскую сторону на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский. От ЕС в Киеве будут присутствовать президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии - Жан-Клод Юнкер, сообщает Укринформ.

Как отмечает сторона Евросоюза на встрече высокого уровня будет подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также имплементация Минских договоренностей.

"На предыдущем заседании Европейского совета лидеры ЕС вновь решили продолжить экономические санкции ЕС в ответ на отсутствие прогресса со стороны России", - заявили в Евросоюзе.

В повестке дня саммита будет и ситуация в Азовском море. Лидеры также осудят предоставление российского гражданства украинцам на неподконтрольных территориях.

Ранее "Страна" сообщала, что Москва ответила на резолюцию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ против Северного потока-2.