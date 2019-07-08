Вчера, 7 июля, в Таджикистане произошла непонятная трагедия. Здесь, от отравления обычным хлебом погибло 14 заключенных. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана.

В воскресенье сотрудники ГУИУН в соответствии с утвержденным планом на трех специализированных автомашинах в сопровождении охраны этапировали 128 заключенных (120 мужчин и восемь женщин) из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три учреждения пенитенциарной системы республики, расположенные в городах Душанбе, Нурек и Яван.

При подъезде к столице страны один из заключенных разделил между 16 заключенными хлеб, после употребления которого они почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе уже находились в бессознательном состоянии. Медработникам удалось спасти только двух заключенных.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных, образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под личным контролем Генерального прокурора республики.

ГУИУН опубликовало список заключенных, которые умерли в результате отравления. Самому молодому из них в августе исполнилось бы 20 лет, самому старшему в ноябре прошлого года исполнилось 52 года.

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