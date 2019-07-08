Новость о возможном проведении телемоста между Украиной и Россией, который проанонсировал канал NewsOne, вызвала резко негативную реакцию у премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Свою позицию премьер озвучил в Facebook.

"Реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина.

Пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком.

Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - заявил премьер-министр.

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