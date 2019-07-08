Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, направленную против строительства двух российских газопроводов "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Как указывается в документе, реализацию энергетических проектов следует считать потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Инициаторами добавления в текст резолюции этой формулировки стали американские делегаты при поддержке парламентариев из Литвы и Канады, как передает РИА Новости.



В Москве уже негативно отреагировали на эту резолюцию. Так, сенатор Константин Косачев обратил внимание на состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи организации, в которую входят 57 государств, из них 29 - члены НАТО.



"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров", - считает Косачев.

При этом он выразил мнение, что евроатлантическое сообщество подобными решениями лишает деятельность ОБСЕ всякого смысла. По словам сенатора, значимости в принятии подобной резолюции нет, она отражает точку зрения НАТО в отношении проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".



"Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств", - резюмировал Косачев.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский намерен обсудить "Северный поток-2" с Трампом.





