Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк публично озвучил свое желание занять кресло премьер-министра страны. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Так, Александр Данилюк положительно ответил на вопрос, привлекает ли его в перспективе должность премьер-министра.

"Не буду врать, что меня это не интересует", - ответил глава СНБО.

Александр Данилюк также рассказал, что с действующим премьером Владимиром Гройсманом у него часто возникали конфликтные ситуации из-за руководства ГФС.

"Я воспринимал его желание стать независимым премьер-министром, но я не воспринимал, что из-за этого он шел на определенные уступки. Например, с Государственной фискальной службой. Назначить человека, который приближен к нему и который будет работать коррупционно. И когда я пытался это сбить - возникал конфликт", - рассказал он.

Но вернувшись к своим прямым обязанностям главы СНБО Александр Данилюк озвучил свою главную цель на этом посту.

"Я хочу создать сильный интеллектуальный центр страны. И нам надо смотреть на 5-10 лет вперед. Мы всегда как котята и не знаем, что будет завтра", - считает политик.

Ранее "Страна" рассказывала, что Луценко обиделся на Данилюка, что тот его не позвал на СНБО.