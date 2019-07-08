Сегодня ночью, около 01.00, в Рио-де-Жанейро, на знаменитом стадионе "Маракана" завершился финальный матч Кубка Америки по футболу, в котором встречались сборные Бразилии и Перу.

Увы, но сенсации не произошло. Победу праздновали пентакампеоны, обыграв перуанцев со счетом 3:1. Главным героем матча у бразильцев стал Габриэль Жезус (форвард Манчестер Сити - Прим.Ред.). Сначала на 15 минуте он ассистировал Эвертону (форвард Гремио - Прим.Ред.), а затем на 45 минуте Жезус забил в раздевалку и снова вывел Бразилию вперед. Ведь буквально за минуту до этого сборная Перу сравняла счет с пенальти. Отличился Паоло Герреро (форвард Интернасьоналя - Прим.Ред.)

А во втором тайме Жезус был удален с поля за вторую желтую карточку. Но перуанцы так и не смогли сравнять счет. На 90 минуте матча в их ворота был назначен еще один пенальти и Ришарлисон (форвард английского клуба Эвертон - Прим.Ред.) был точен - 3:1.

Бразилия впервые за 12 лет и в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки. У Аргентины (14 трофеев) и у Уругвая (15).

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что после вылета от Бразилии Месси на Кубке Америки в ярости назвал судейство полуфинала дерьмовым.

Также мы рассказывали, что Месси могут отлучить от сборной на два года из-за его поведения на Кубке Америки.