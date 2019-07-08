Вчера, 7 июля, в Греции прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала главная оппозиционная сила - правоцентристская партия Греции "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом. "Новые демократы" набрали 39,83% голосов.

По результатам подсчета 96,15% поданных бюллетеней, НД будет иметь 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство, как передает ТАСС.

Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса получила 31,55% голосов (86 мест), левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 8,05% голосов (22 места), Компартия Греции - 5,32% голосов (15 мест), недавно появившаяся ультраправая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса - 3,71% (10 мест), левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,45% (9 мест). Для прохождения в парламент необходимо было преодолеть трехпроцентный барьер.



Ципрас признал поражение и заявил, что сегодня, 8 июля, примет Мицотакиса в своей резиденции - Дворце Максима, и "передаст ему кабинет премьер-министра, как это и полагается в стране с политической культурой". При этом Ципрас подчеркнул, что СИРИЗА будет с позиции главной оппозиционной партии добиваться, чтобы в Греции не были ликвидированы социальные завоевания. Политик также указал на необходимость перестройки СИРИЗА, отметив, что "будут предприняты действия для создания новой прогрессивной политической структуры".

В свою очередь Мицотакис заявил, что будет упорно работать ради ускорения экономического роста, увеличения инвестиций и снижения налогов. Он также сказал, что хочет быть "премьер-министром всех греков" и не допускать раскола в обществе. "Я буду работать, чтобы убедить и тех наших граждан, которые не поддержали нас. Нас мало, чтобы быть разделенными, и у нас много дел, которые нужно делать вместе", - подчеркнул лидер "Новой демократии". По его словам, он берет на себя руководство, полностью осознавая трудности.

Церемония передачи полномочий пройдет сразу же после принесения присяги Мицотакисом в Президентском дворце, которая назначена на 13:00 по местному времени (совпадает с Киевом). Как ожидается, сегодня же будет оглашен и список членов нового кабинета.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборах в Греции лидируют правые, выступавшие против Македонии в НАТО.