Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

Саакашвили заявил, что правду нужно доносить в цивилизованной форме. "Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу", - написал политик в Facebook.

Напомним, что Габуния 7 июля начал свою авторскую программу "Постскриптум" на телеканале "Рустави-2" с обращения к президенту России Владимиру Путину. Габуния долго обкладывал президента РФ русским матом. Соответствующий фрагмент программы появился на YouTube.

Около минуты Габуния оскорблял лидера России и даже его покойную мать. "Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты... Ты - вонючий оккупант", – начал свое обращение ведущий.

Сразу после этого генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил выходку Георгия Габуния. Чуть позже этот поступок осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе.