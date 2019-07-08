В воскресенье, 7 июля, Верховный Суд Украины рассмотрел дело в отношении пережеребьевки партий относительно номеров, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. В итоге суд постановил отменить пережеребьевку.

26 июня в ЦИК произошла жеребьевка относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.

29 июня Верховный Суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах. А 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, что, как объясняли юристы, является незаконным.

Ранее "Страна" объясняла, что сейчас происходит с пережеребьевкой на выборах в Раду.