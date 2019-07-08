Документальный фильм "Нерассказанная история Украины" американского режиссера Оливера Стоуна получил Гран-при на 65-м кинофестивале в Таормине. По сообщение 112.ua, картина была отмечена как лучший фильм фестиваля.

За престижной наградой на сцену вместе с Оливером Стоуном и вторым режиссером Игорем Лопатенком поднялась Оксана Марченко и Виктор Медведчук. Украинские телеведущая и ее муж-политик принимали активное участие в подготовке и съемках фильма.

Картина "Нерассказанная история Украины" повествует о событиях в стране в последние годы. Оливер Стоун попытался сравнить сложившуюся в Украине ситуацию с домайданным периодом, когда экономика была стабильнее, а уровень жизни обычных граждан выше.

Авторы и участники съемок фильма "Нерассказанная история Украины" . Фото: Svetlana Soroka Photographer

Ранее "Страна" приводила высказывания Стоуна о концепции и идее фильма.

Мы также сообщали о том, что Оксана Марченко и Виктор Медведчук отправились на кинофестиваль в Италию, чтобы вместе с американским режиссером представить документальную ленту.