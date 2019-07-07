В среду, 10 июля, на телеканале "Прямой", который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, его сотрудники устроят флешмоб в поддержку журналиста Георгия Габунии, обматерившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

Об этом "Стране" рассказали источники на телеканале. В то же время другие детали флешмоба пока неизвестны.

Напомним, что Габуния 7 июля начал свою авторскую программу "Постскриптум" на телеканале "Рустави-2" с обращения к президенту России Владимиру Путину. Габуния долго обкладывал президента РФ русским матом. Соответствующий фрагмент программы появился на YouTube.

Около минуты Габуния оскорблял лидера России и даже его покойную мать. "Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты... Ты - вонючий оккупант", – начал свое обращение ведущий.

Сразу после этого генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил выходку Георгия Габуния. Чуть позже этот поступок осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Напомним, что ранее в распоряжении "Страны" появились снимки встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с журналистами телеканала "Прямой", которая состоялась 24 июня. Порошенко во время встречи с журналистами 24 июня впервые открыто обозначил свою связь с телеканалом "Прямой", несмотря на то, что он давно прочно ассоциировался с этим медиа. Формальным собственником канала является экс-регионал Макеенко, который также присутствовал на мероприятии.

Основной целью встречи Порошенко с коллективом "Прямого" было успокоить журналистов и опровергнуть слухи о продаже ресурса Виктору Медведчуку (такие слухи активно ходили до того).