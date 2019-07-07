Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе прокомментировали выходку ведущего телеканала "Рустави-2" Георгия Габуния, который 7 июля материл президента Путина с экрана. Свои мысли по поводу инцидента первые лица Грузии изложили в Twitter.

Зурабишвили сурово осудила поступок ведущего программы "Постскриптум" и отметила, что подобные действия способствуют разжиганию межнациональной розни.

"Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави-2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения с Россией и повышения напряженности в стране и в регионе", - написала президент.

Скриншот: Twitter/ Zourabichvili_S

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе также негативно отнесся к сквернословию телеведущего. Он назвал произошедшее "отвратительным актом провокации" и "попыткой дестабилизировать Грузию".

"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", — не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", - отметил Бахтадзе.

Скриншот: Twitter/ bakhtadzemamuka

Напомним, в ходе протестов в Грузии футболисты трех клубов страны вышли на матчи с антироссийскими лозунгами на форме.

"Страна" писала о нападении в Грузии местных радикалов на автотуристов из России.