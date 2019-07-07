Президент и премьер-министр Грузии осудили мат ведущего в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе прокомментировали выходку ведущего телеканала "Рустави-2" Георгия Габуния, который 7 июля материл президента Путина с экрана. Свои мысли по поводу инцидента первые лица Грузии изложили в Twitter.
Зурабишвили сурово осудила поступок ведущего программы "Постскриптум" и отметила, что подобные действия способствуют разжиганию межнациональной розни.
"Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави-2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения с Россией и повышения напряженности в стране и в регионе", - написала президент.
Скриншот: Twitter/ Zourabichvili_S
Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе также негативно отнесся к сквернословию телеведущего. Он назвал произошедшее "отвратительным актом провокации" и "попыткой дестабилизировать Грузию".
"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", — не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", - отметил Бахтадзе.
Скриншот: Twitter/ bakhtadzemamuka
Напомним, в ходе протестов в Грузии футболисты трех клубов страны вышли на матчи с антироссийскими лозунгами на форме.
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