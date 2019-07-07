Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с тем, что Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20%. По мнению европейцев, Иран нарушает договоренности Венского ядерного соглашения. МАГАТЭ намерено провести экстренное заседание по ядерной программе Исламской Республики.

"Иран должен незамедлительно прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами. Мы координируем с другими участниками СВПД дальнейшие действия по поводу дальнейших шагов в области условий соглашения, включая Совместную комиссию", - с такими заявлениями выступили представители Великобритании и ФРГ.

"Мы призываем Иран незамедлительно прекратить все действия, противоречащие обязательствам договора", - говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, опубликованном в воскресенье, 7 июля.

ЕС поддерживает контакт с остальными участниками соглашения касательно дальнейших шагов, а также ожидает информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отмечает Косьянчич.

В связи с сложившейся ситуацией МАГАТЭ 10 июля проведет экстренное заседание. Его участники обсудят ситуацию с ядерной программой Ирана.

Напомним, что после того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.