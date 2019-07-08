Нападающему сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси грозит отстранение от соревнований КОНМЕБОЛ (Федерации футбола Южной Америки, аналога УЕФА). Дисквалификация может продлиться два года, сообщает издание As.

В случае, если запрет футбольной Федерации Южной Америки вступит в силу, капитан "Барселоны" пропустит Кубок Америки 2020 года, который состоится в Аргентине и Колумбии, а также отбор на Чемпионат мира 2022 года.

Лионель Месси. Фото: Getty Images

Санкции связаны с тем, что после вылета сборной Аргентины из полуфинала Кубка Америки в начале июля Месси в ярости назвал судейство матча дерьмовым. Кроме того, звезда футбола намекнул на коррупцию в КОНМЕБОЛ: по его мнению, в организации всем управляет Бразилия. А согласно правилам КОНМЕБОЛ, запрещено оскорблять организацию или ее представителей.

Ранее "Страна" писала о том, что двойник Лионеля Месси из Ирана Резе Парастешу, пользуясь сходством с нападающим "Барселоны", соблазнил 23 женщин.