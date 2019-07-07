Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния 7 июля начал свою авторскую программу "Постскриптум" с обращения к президенту России Владимиру Путину. Габуния долго обкладывал президента РФ русским матом. Соответствующий фрагмент программы появился на YouTube.

Около минуты Габуния оскорблял лидера России и даже его покойную мать.

"Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты... Ты - вонючий оккупант", – начал свое обращение ведущий.

Видео: YouTube/ Sova – все о Грузии

Как передает издание ГрузияOnline, сразу после этого генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил выходку Георгия Габуния.

Гварамия заявил, что, хотя "Постскриптум" - авторская программа Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире и не поддерживает самодеятельность ведущего. Однако при этом отметил, что полностью поддерживает пафос заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина.

Гварамия дал комментарий по пути на канал. Он сказал, что в 23:00 по местному времени в передаче "Воскресные акценты" будут даны разъяснения по поводу поступка Габуния.

"Рустави-2" - оппозиционный грузинский канал, который поддерживает антироссийские акции протеста, которые идут в Тбилиси уже почти месяц.

Напомним, 3 июля в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка). В соцсетях бурно обсуждали законопроект и размышляли, попадет ли под запрет известная матерная кричалка о президенте РФ.

Законопроект прокомментировали и в УПЦ, заявив, что "употребляя мат, человек вступает в связь с демоническими силами".