На территории полигона твердых бытовых отходов "Причерноморье" возле села Луговое Николаевской области пожарные ликвидируют возгорание. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС, спасатели не могут справиться с огнем уже второй день.

"6 июля в 16:30 поступило сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов КП "Причерноморье" Березанского района (возле с. Луговое). Тление и открытое горение распространилось на площадь 1 га. Причиной пожара стало нарушение регламента захоронения отходов", - отмечено в сообщении.

Борьба с огнем на полигоне отходов. Фото: mk.dsns.gov.ua

По заявлению ГУ ГСЧС, к 19:00 6 июля пожар был локализован. Однако 7 июля тление отходов продолжалось.

"Осуществляется "проливка", но из-за отсутствия на коммунальном предприятии исправной тяжелой техники затягивается окончательная ликвидация пожара. Сейчас руководителями районного совета и объекта решается вопрос привлечения бульдозера и тракторов", – пояснили спасатели причину, по которой они все еще не могут справиться с огнем.

Всего к тушению пожара на свалке привлекли 8 единиц техники и 27 человек. Из них 1 единица техники и 11 человек личного состава - из Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Напомним, в конце июня вспыхнул пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад", расположенного вблизи железнодорожного вокзала Львова.

А 26 июня возник пожар на территории склада с секонд-хендом в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.