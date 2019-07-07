В Николаевской области второй день горит мусорная свалка. Фото
На территории полигона твердых бытовых отходов "Причерноморье" возле села Луговое Николаевской области пожарные ликвидируют возгорание. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС, спасатели не могут справиться с огнем уже второй день.
"6 июля в 16:30 поступило сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов КП "Причерноморье" Березанского района (возле с. Луговое). Тление и открытое горение распространилось на площадь 1 га. Причиной пожара стало нарушение регламента захоронения отходов", - отмечено в сообщении.
Борьба с огнем на полигоне отходов. Фото: mk.dsns.gov.ua
По заявлению ГУ ГСЧС, к 19:00 6 июля пожар был локализован. Однако 7 июля тление отходов продолжалось.
"Осуществляется "проливка", но из-за отсутствия на коммунальном предприятии исправной тяжелой техники затягивается окончательная ликвидация пожара. Сейчас руководителями районного совета и объекта решается вопрос привлечения бульдозера и тракторов", – пояснили спасатели причину, по которой они все еще не могут справиться с огнем.
Всего к тушению пожара на свалке привлекли 8 единиц техники и 27 человек. Из них 1 единица техники и 11 человек личного состава - из Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Напомним, в конце июня вспыхнул пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад", расположенного вблизи железнодорожного вокзала Львова.
А 26 июня возник пожар на территории склада с секонд-хендом в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.