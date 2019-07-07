Украина обратилась к США с запросом на приобретения военного оборудования по программе продажи военной техники и имущества иностранным государствам (Foreign Military Sales — FMS).Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

О запросе властей Украины написал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. По его словам, США начинают процесс рассмотрения запроса.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом на приобретение военного оборудования через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - отметил Тейлор.

Скриншот: Twitter/ USEmbassyKyiv

Временный поверенный добавил, что Соединенные Штаты тверды в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ ее оборонного сектора.

Ранее "Страна" писала, что в Очакове Николаевской области в рамках программы Foreign Military Construction Sales началась постройка Центра оперативного управления флотом для ВМС Украины.

Переговоры о закупках Украиной военного оборудования по программе Foreign Military Sales начались в феврале 2019 года. Тогда вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы.