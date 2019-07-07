Саудовская компания-лоукостер Flyadeal отказалась от американских самолетов модели Boeing 737 Max в пользу европейских Airbus. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Saudi Arabian Airlines, чьей "дочкой" является Flyadeal, договаривалась с компанией Boeing о поставке 50 лайнеров 737 Max в. Однако в июне на международном авиасалоне в Париже представители перевозчика заключили с Airbus контракт о приобретении 30 машин A320neo.

Тогда арабская компания не заявляла о планах отказаться от Boeing 737 Max. Теперь же руководство перевозчика приняло решение о том, что в будущем парк машин Flyadeal будет состоять исключительно из самолетов Airbus. Партия из упомянутых 30 самолетов стоимостью 5,9 миллиарда евро прибудет в Саудовскую Аравию в декабре.

Напомним, за последние полгода в мире произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max, в которых погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии.

3 июня компания Boeing признала наличие брака в деталях своих самолетов. Дефекты были обнаружены на предкрылках 312 машин моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 Max по всему миру.