12 июня впервые за многие годы (и точно впервые за годы войны) пройдет прямой телемост между российским и украинским телеканалами. Проект называется "Надо поговорить".

Мост проведут между собой украинский телеканал NewsOne и российский федеральный канал "Россия".

В анонсе программы проводится параллель с телемостами второй половины 80-х годов между США и СССР, который вели Фил Донахью и Владимир Познер. Тогда они сыграли большую роль в окончании холодной войны.

Двухчасовой телемост состоится 12 июля в 18:00.

В студиях будут работать ведущие Елена Кирик и Василий Голованов (с украинской стороны) и Мария Ситтель с Андреем Малаховым (с российской).

Видео: YouTube/ Россия 24

Отметим, что анонс этого телемоста уже вызвал нервную реакцию у сторонников Петра Порошенко. Так, второй номер списка партии Порошенко Ирина Геращенко написала у себя в ФБ, что проведение телемоста "это вызов, на который должны отреагировать Нацсовет, СБУ, Мининформации, правительство, Офис президента".

Ранее "Страна" писала, что начиная с 29 апреля канал NewsOne начал выпускать новости на русском языке в связи с многочисленными просьбами зрителей.