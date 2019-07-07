В воскресенье, 7 июля, во время празднования Дня Военно-морских сил Украины, на морском вокзале в Одессе показали новую отечественную разработку - два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр". Новая украинская морская техника оборудована реактивной системой залпового огня и боевыми модулями, передает "Радио свобода".

В сентябре катера "Кентавр" для Военно-морских сил спустили на воду на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". Через несколько месяцев они прибыли в Одессу, где проходят государственные испытания. ВМС планирует передать катера в пользование подразделениям морской пехоты, когда испытания завершатся.

Катера получили имена "Малин" и "Станислав" в честь населенных пунктов, откуда были родом погибшие в зоне АТО морские пехотинцы: старший прапорщик Александр Яхновский, и младший сержант Сергей Сонько.

Фото: Радио Свобода

Александр Яхновский погиб 18 июля 2016 года во время исполнения боевых заданий в зоне АТО. На войне был больше года. У Александра неожиданно остановилось сердце, он так и не увидел внука, который родился в Керчи.

Младший сержант Сергей Сонько был одним из трех погибших военнослужащих, погибших неподалеку от Донецка в январе 2017 года.

Присутствовавшие также почтили минутой молчания недавно погибших на Донбассе водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.

На церемонии присутствовал пребывавший с визитом в Одессе президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных.