Победителями женского ЧМ по футболу, который проходит во Франции, стала команда США. Решающий гол соперницам-голландкам забила 34-летняя лесбиянка Меган Рапино, которая сильно не любит Белый дом и Трампа.

Оба гола американки забили во втором тайме. Первый - на 61-й минуте левофланговая полузащитница Рапино. А второй - Роуз Лавель через 8 минут.

Еще перед финалом Рапино заявила, что не пойдет "в гребаный Белый дом", если Дональд Трамп в случае победы пригласит туда женскую команду на торжественный прием.

Меган Рапино. Фото: Instagram/mrapinoe

Трамп быстро отреагировал в своем Twitter записью в духе "сначала выиграйте, а потом делайте громкие заявления".

"Игрок сборной США Меган Рапино заявила, что "не придет в чертов Белый дом, если выиграет чемпионат мира". Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить. Меган не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для нее и команды. Гордись флагом, который носишь на форме", — отметил глава американского государства.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

США выигрывают женский чемпионат во второй раз подряд и четвертый раз в истории.

Ранее "Страна" писала, что после победы США над Англией в полуфинале женского ЧМ капитан американской сборной Алекс Морган продемонстрировала, будто пьет из чашки. Это было воспринято как намек на Бостонское чаепитие и вызвало скандал.

Также мы сообщали о том, что защитник украинского "Шахтера" Данила Сагуткин присоединился к российскому ФК "Енисей".