7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетили новые позиции ВСУ возле Станицы Луганской. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Операции объединенных сил.

Зеленский и президент Европейского совета съездили в район разведения сил. Во время визита их сопровождали начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский и председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.

На КПП Станица Луганская Зеленский и Туск выслушали доклад о текущей ситуации на этом участке, пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями. Также им представили гуманитарные проекты, которые реализуются при поддержке ЕС.

Президент Украины почтил память погибших в ходе столкновений с боевиками, возложил цветы к памятному знаку украинским воинам. Затем он ознакомился с результатами разминирования.

"Высоким гостям были представлены результаты работы групп разминирования: неопровержимые доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, найденных пиротехническими группами", – сказано в записи пресс-службы ООС.

Скриншот: Facebook / pressjfo.news

Зеленский и Туск больше чем на полкилометра прошли дальше нулевой позиции ВСУ, вглубь зоны разведения. Политики добрались до разрушенного моста, через который люди переходят линию разграничения и который планируют восстановить в случае соблюдения перемирия. Зеленский пообещал сделать это как можно быстрее.

Зеленский и Туск в Станице Луганской. Фото: Facebook/ pressjfo.news

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - отметил глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на том, что во время строительства моста местные жители смогут пересекать линию разграничения.

Напомним, Дональд Туск прибыл в Украину для участия в 21-м саммите Украина - Европейский Союз. Мероприятие состоится 8 июля в столице под председательством Владимира Зеленского, Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.

С Туском также планирует встретиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.