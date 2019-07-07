Иран хочет нарушить условия договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и снять ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он заявил, что Иран все еще хочет спасти сделку, но европейские страны не выполняют свои обязательства, передает BBC.

Заместитель министра отметил, что с 7 июля Иран начинает второй этап сокращения своих обязательств по СВПД по ядерной программе. Сокращаться обязательства будут каждые 60 дней, если участники сделки не будут следовать достигнутым договоренностям.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп сделал заявление о выходе Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, санкции против Ирана восстанавливаются . Через год Иран установил 60-дневный срок для остальных подписантов соглашения - Китая, Франции, Германии, России и Великобритании – чтобы защитить страну от санкций США.

Российская Федерация просит власти Ирана не спешить с решениями и воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки.