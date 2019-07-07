По случаю Европейского дня шоколада и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун решила просветить украинцев по поводу пользы этого продукта. Многобуквенный пост на эту тему чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.

Супрун перечислила полезные свойства лакомства для организма.

"Черный шоколад без сахара, который минимально подвергался термической обработке, а также какао-порошок содержат соединения с противовоспалительным, кардиопротекторным, противоаллергическим, антигепатотоксичным, противовирусным действием и эффективны в борьбе с висцеральным ожирением", - написала и.о. министра.

Супрун также отметила, что шоколад помогает в фотозащите кожи, положительно влияет на состояние микрофлоры кишечника и сдерживает развитие атеросклероза.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

При этом Супрун предупредила, что лечить шоколадками некоторые состояния нельзя.

"Обратите внимание, что гипертензию нельзя лечить шоколадками, ее лечат прописанными лекарствами. Но если вы выбираете, что съесть - надо же что-то есть - дополните ежедневный рацион темным какао-порошком или горьким шоколадом", - сказано в посте.

Также и.о. министра здравоохранения написала, что полезными свойствами обладает только черный шоколад.

"Молочный шоколад, ароматизированный, сладкий, шоколадная глазурь на печенье и конфетах или быстрорастворимая какао-смесь из сахара, сухого молока и примесей еще никого не вылечили. Только наоборот", - заметила Супрун.

Напомним, недавно чиновница напомнила своим подписчикам о пользе для здоровья слова "Спасибо".

Также на днях Супрун призывала перейти с полиэтиленовых пакетов на экосумки.