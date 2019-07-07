Супрун рассказала, чем полезен шоколад и как его правильно выбирать
По случаю Европейского дня шоколада и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун решила просветить украинцев по поводу пользы этого продукта. Многобуквенный пост на эту тему чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.
Супрун перечислила полезные свойства лакомства для организма.
"Черный шоколад без сахара, который минимально подвергался термической обработке, а также какао-порошок содержат соединения с противовоспалительным, кардиопротекторным, противоаллергическим, антигепатотоксичным, противовирусным действием и эффективны в борьбе с висцеральным ожирением", - написала и.о. министра.
Супрун также отметила, что шоколад помогает в фотозащите кожи, положительно влияет на состояние микрофлоры кишечника и сдерживает развитие атеросклероза.
Скриншот: Facebook/ ulanasuprun
При этом Супрун предупредила, что лечить шоколадками некоторые состояния нельзя.
"Обратите внимание, что гипертензию нельзя лечить шоколадками, ее лечат прописанными лекарствами. Но если вы выбираете, что съесть - надо же что-то есть - дополните ежедневный рацион темным какао-порошком или горьким шоколадом", - сказано в посте.
Также и.о. министра здравоохранения написала, что полезными свойствами обладает только черный шоколад.
"Молочный шоколад, ароматизированный, сладкий, шоколадная глазурь на печенье и конфетах или быстрорастворимая какао-смесь из сахара, сухого молока и примесей еще никого не вылечили. Только наоборот", - заметила Супрун.
Напомним, недавно чиновница напомнила своим подписчикам о пользе для здоровья слова "Спасибо".
Также на днях Супрун призывала перейти с полиэтиленовых пакетов на экосумки.