Во время предвыборного тура Петра Порошенко неласково приняли в Хмельницком. Местные жители встретили лидера "Европейской солидарности" криками "Ганьба!" Видео прохладной встречи горожанами экс-президента опубликовал на своей Facebook-странице украинский предприниматель и народный депутат Верховной рады 7 и 8 созывов Александр Онищенко.

В ролике видно, как Порошенко уверенно шагает по улицам города, пожимает руки жителям и приветствует их. Однако в ответ на очередное "доброго дня!" кто-то начинает скандировать: "Ганьба!" Кричащего мгновенно поддерживает окружающая толпа, из которой раздаются возглас "иди отсюда!" и обидные слова.

Видео: Facebook/ aleksandr.onyshenko

"Петру Алексеевичу устроили "Ганьбу!" в, как он любит говорить, "фантастичному" Хмельницком", - иронично прокомментировал видеозапись Онищенко.

Скриншот: Facebook/ aleksandr.onyshenko

Посетители страницы нардепа не высказали ни капли сочувствия к Порошенко. Комментаторы отреагировали фразами вроде: "Встреча, достойная Порошенка. Жаль только, что не побили" и "Хорошая атмосфера".

Скриншот: Facebook/ aleksandr.onyshenko

Визит руководителя "Европейской солидарности" в Хмельницкую область начался 4 июля. Порошенко и партийцы побывали в поселках Меджибож, Ярмолинцах, городах Дунаевцах, Каменце-Подольском и Хмельницком.

Ранее "Страна" писала, что мэр Львов Андрей Садовой рассказал Владимиру Зеленскому, как Порошенко торговался за снятие "мусорной блокады".

Мы также анализировали первые партийные рейтинги июля.