В Полтавской области упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Самолет упал на поле пшеницы в с. Плехов Оржицкого района. На фото видно останки потерпевшего крушение желтого легкомоторного самолета.

Фото: dsns.gov.ua

Сообщение о падении самолета поступило спасателям 7 июля в 15:32.

Ранее "Страна" рассказывала, как в поле у села в Харьковской области рухнул учебный самолет. К счастью, тогда никто не пострадал. Инцидент произошел во время учебно-тренировочных полетов. Также мы писали, как в Полтавской области потерпел крушение самолет Ан-2.