На борту исчезнувшего в марте 2014 года малайзийского Boeing мог находиться угонщик, заранее планировавший умышленное уничтожение самолета. Такую версию высказал эксперт по авиабезопасности Тим Термини, слова которого приводит The New York Post.

По его словам, угонщик мог не сесть в самолет вместе с пассажирами, а заранее пробраться на борт и ожидать взлета лайнера, чтобы захватить его и умышленно уничтожить. Всего Термини приводит четыре версии гибели MH370: его захватил член экипажа, пассажир, спрятавшийся на борту заранее злоумышленник или кто-то, на земле испортивший систему управления самолетом.

Напомним, 19 июня стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захарию Ахмад Шаха: сообщается, что он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе.

Он также испытывал проблемы в личной жизни: жена ушла от него, он был одинок и находился в депрессии.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.

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