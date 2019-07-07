В парламент Греции по результатам досрочных выборов 7 июля проходят 7 политсил. Правящая СИРИЗА получает 27% - на 13% меньше оппозиционной "Новой демократии". Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют предварительные данные экзитполов.

Для попадания в парламент Греции партиям нужно преодолеть трехпроцентный барьер. По данным экзитпола на 17:30 по местному времени этот рубеж преодолевают "Новая демократия" (около 40% голосов), правящая партия СИРИЗА (27%), движение перемен КИНАЛ (7%), ультраправая партия "Хриси авги" (3,4%), МЕРА 25 (3,1%) и ультраправое "Греческое решение" (3%).

При такой расстановке сил левые из СИРИЗА потеряют власть, а правоцентристская "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса может рассчитывать на 160 мест в 300-местном парламенте.

Окончательные результаты экзитполов появятся после закрытия избирательных участков.

В мае греческий парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с СИРИЗА проиграл выборы в Европарламент. 11 июня президент Греции Прокопис Павлопулос объявил о досрочных выборах в парламент Греции.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным дневных экзитполов экзитполов "Новая демократия" набирает 40,5% голосов.