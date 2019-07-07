В результате ДТП автобуса с украинцами в Польше вблизи Янковице Вельке госпитализированы 6 граждан Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василия Кирилича.

"По информации комендатуры полиции города Ополе, в результате ДТП, причины которого устанавливаются, госпитализированы 6 граждан Украины с травмами средней степени тяжести", - сообщил Кирилич.

По его словам, консул Украины поддерживает контакт с медучреждением, в котором находятся украинцы, а также с местной полицией и планирует выезд в указанное медицинское учреждение.

Напомним, всего в автобусе ехало 37 граждан Украины. Известно, что водитель уснул за рулем.

"Когда полицейские прибыли на место аварии, 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся уже в кювете от удара автобуса о землю", — рассказал дежурный офицер Бжегского уездного отдела полиции Кшиштоф Барабаш, передает "Громадське".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Индии пассажирский автобус рухнул в ущелье, погибли не менее 32 человек.