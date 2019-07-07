Британский посол в Вашингтоне Ким Даррок отправлял в Форин-офис (Министерство иностранных дел Соединенного Королевства) секретные телеграммы с резкой критикой Донадбда Трампа. В них посол называл американского президента "неумелым", "некомпетентным" и "небезопасным". Тексты телеграмм оказались в распоряжении британской газеты Daily Mail.

В период с 2017 года по настоящий день Даррок отправлял вышестоящему начальству сообщения, в которых характеризовал американскую политику. Конфликты в администрации президента США он назвал "драками на ножах". Он также отметил, что Трамп может быть обязан "хитрым русским", и высказал убеждение, что политическая карьера американского лидера может закончиться позором.

Посол Ким Даррок. Фото: dailymail.co.uk

Белый дом пока не комментирует ситуацию. А в МИД Великобритании поспешил оправдаться.

"Британская общественность ожидает, что наши послы обеспечивают министров правдивой и неприукрашенной оценкой политической ситуации в странах, в которых они работают. Их взгляды не обязательно совпадают с точкой зрения министров и британского правительства в целом. Однако мы платим им за то, чтобы они были откровенны. Точно таким же образом американский посол в Британии отправит в США свои толкования о политике Вестминстера и о персонах", — заявили в Форин-офис.

В ведомстве также добавили, что британская команда продолжит тесно сотрудничать с Белым домом.

Ранее "Страна" писала, что весной стало известно о ротации посла Великобритании в Украине. Вместо Джудит Гоф на эту должность назначена Мелинда Симмонс.

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