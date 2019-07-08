Уляна Супрун рассказала о серьезной опасности висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов человека.

Так, и.о. главы Минздрава сравнила его со взрывчаткой или ядом. У себя в Facebook она подробно рассказала о связанных с ним рисках и дала рекомендации, как избавиться от висцерального жира.

Она напомнила о связи веса и здоровья. В этом контексте она указала на парадокс, что очень худые люди на самом деле не являются здоровыми, и не все люди с ожирением имеют больше шансов сердечно-сосудистых болезней, чем люди с просто избыточным весом.

Дело в том, по ее словам, что жир в теле человека может быть либо "взрывчаткой" или просто "бременем" - в зависимости от того, где он находится.

Обычно жир откладывается под кожей. "Проблемные" участки, подверженные запасанию жира - у каждого свои и формируются в зависимости от типов рецепторов гормонов на жировых клетках

Преимущественно, женщины склонны к откладыванию жира на ягодицах, бедрах, коленях и у трицепса, но это не "золотое" правило. Супрун отметила, что жир вокруг ягодиц и бедер относится к категории "стратегический запас" воды, калорий, витамина D и омега-3 жирных кислот. В случае похудения или беременности этот запас будет полезным.

"Главное, чтобы такие "залежи" не были связаны с недостатком движения и неправильным рационом, потому что тогда это - просто "бремя", - говорится в публикации.

Не редко бывает, когда у мужчины худые ноги, и при этом полные бока - это повод для беспокойства. В таком случае говорят про абдоминальный жир, то есть жир на туловище.

Возможен вариант, что жир может откладываться под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. И вот последний случай как раз и есть "взрывчаткой", что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности.

Висцеральний жир связан с такими явлениями, как:

- инсулинорезистентность (есть инсулин, но клетки его не воспринимают) и диабетом 2 типа, или непереносимостью глюкозы (есть глюкоза, но нет инсулина). Вероятность диабета 2 типа у мужчин со слишком объемной талией в 12 раз выше.

- дислипидемии - нарушением баланса переносчиков холестерина и жирных кислот

воспалением и измененным профилем цитокинов (молекул, с помощью которых клетки иммунной системы отдают приказы).

Жир, по ее словам, выделяет ряд гормонов и цитокинов, и нарушения в распределении жира и его количества создают так называемый про-воспалительный фон, который способствует сердечно-сосудистым болезням или ревматоидном артрита

нарушению свертываемости крови (больше шансов тромбоза)

неадекватной работой выстилки сосудов (как следствие, давление становится высоким)

жировая ткань у мужчин превращает половой гормон тестостерон в женский гормон эстроген. Это является одной из причин эректильной дисфункции.

Причин, способствующих возникновению висцерального ожирения, несколько:

- существует теория, что висцеральный жир развивается, если подкожный не способен к гиперплазии (когда жировые клетки не делятся) или его почти нет

хроническое чрезмерное потребление алкоголя мужчинами. Особенно опасно сочетание алкоголя и нехватки движения;

- нехватка сна и/или его плохое качество, в том числе работа по сменам или потребность вставать в некомфортное время суток. В этом случае падает уровень гормона адипонектина, участвующий в здоровом распределении жира в теле. Также нарушается ритм выделения гормона кортизола;

- хронический стресс и плохое управление своими эмоциями. Высокий уровень гормонов надпочечников - глюкокортикоидов (кортизола) влияет на обмен веществ, и может привести к откладыванию жира именно внутри тела.

- потребление избытка калорий, особенно фруктозы. Это не причина отказываться от яблок - нужно отказаться от сладостей, хрустящих завтраков и сладких газированных напитков

транс-жиры в рационе. Мало того, что они калорийны и ничем не полезны (в отличие от жиров орехов или рыбы), так они еще и способствуют развитию того же про-воспалительного фона и обманывают иммунную систему;

- просто неправильный рацион, которому не хватает овощей, ягод, белка, круп и цельных злаков, и есть избыток сахаров, животных жиров и алкоголя;

- отсутствие физических нагрузок. Люди, которые достаточно активны в течение дня и регулярно интенсивно тренируются, не имеют шансов на висцеральное ожирение

возраст. Чем мы становимся старше, тем больше вероятность отложения жира в туловище, а не под кожей;

- мужской пол или действие мужских гормонов в трансгендерных мужчинах

генетическая предрасположенность. Здесь речь скорее идет о разногласиях между этносами - европейцы более склонны к висцеральному ожирению, чем африканцы или афроамериканцы. Среди азиатов также много людей с нормальным индексом массы тела, но ненормальным распределением жира в теле.

"Хорошие новости заключаются в том, что образ жизни значительно больше влияет на жировые отложения, чем генетика. Надо твердо решить, что не хотите именно в этом походить на отца-мать, не следовать их традиции питания, и следить образ жизни и рацион с юности", - написала Супрун.

Также руководительница Минздрава рассказала, как понять, все ли в порядке с жировыми отложениями. Следует регулярно измерять индекс массы тела, окружность талии и ее соотношение с бедрами, уровень холестерина крови, а также следите, не возникает ли одышка.

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