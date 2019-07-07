7 июля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию против "Турецкого потока" и "Северного потока-2". На 28-ой сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, трансляция которой выложена на Youtube, представители организации заявили, что газопроводы могут стать методом принуждения государств.

На заседании Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе. В документе российские проекты - газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" - признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств.

"Зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках", - отмечено в резолюции.

Пункт, касающийся газопроводом, внесен в текст резолюции парламентарием из Литвы Рутой Милюте по предложению американской делегации.

Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, США тревожит рост опоры на один источник энергоресурсов. По его мнению, из-за этого могут пострадать партнеры США из Центральной и Восточной Европы.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - сказал Зелдин.

Ассамблея призвала страны-участницы воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов".

Напомним, 6 июля Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ не исключил просьбе России из резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова.

Ранее "Страна" сообщала о том, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик поблагодарил Виктора Медведчука за освобождение пленных украинцев.