В пятницу, 5 июля, 27-летнего львовянина ограбили во время его остановки на автомобиле на красном свете. Об этом сообщает львовская полиция.

Установлено, что около 10:40 мужчина остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором по словам заявителя были деньги на сумму более 300 тысяч гривен.

После этого нападавшие скрылись.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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