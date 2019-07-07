С 8 июля в Украине ожидается похолодание, температура не выше +25, а местами дожди и грозы. Об этом сообщает на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

Как отмечает Диденко, если кому-то ушедшая неделя показалась прохладной, то с понедельника стоит приготовиться к еще более низким температурам. Для июля установится слишком свежая погода. А настоящее жаркое лето немного задержится лишь на Востоке, Юге и в Крыму.

"Понедельник покажет скромные + 20 - + 25 градусов. Лишь на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето, + 25 - + 30 градусов. Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет", - пишет синоптик.

Жителям Карпат и всем, кто отдыхает в горах, Диденко рекомендует приготовить теплую одежду. Особенно зябко в Карпатах будет вечерами и ночами.

В понедельник на Востоке, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Полтавской областях, в Днепре и Кропивницком пройдут дожди. Местами ожидаются грозы и шквалы. На остальной территории будет в основном сухо.

В столице в понедельник столбик термометра поднимется всего до + 21 - + 23 градусов. Будет небольшая облачность, а в отдельных районах Киева возможны небольшие дожди.

"В остальные дни недели в столице будет прохладно, с периодическими дождями", - обещает Диденко.

Скриншоты: Facebook/ tala.didenko

Как писала "Страна", в Гидрометцентре тоже ожидают похолодания с облачностью и кратковременными дождями.

Между тем в Европе из-за теплой весны началось нашествие мохнатых и токсичных гусениц.