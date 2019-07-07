Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук познакомился с президентом России Владимиром Путиным еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий, когда был заместителем председателя Верховной Рады Украины. Об этом украинский политик рассказал в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.

Он рассказал и о том, как его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой: "Это – по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году".

По словам Медведчука, одна из встреч Путина с крестницей произошла на даче политика в Крыму, еще до 2014 года. Путин тогда преподнес крестнице букет и подарок — плюшевого медведя.

Путин называет Медведчука националистом, но тот не обижается. "Хотя спорю, я не согласен с этим определением. Но в его понимании это может иметь место, потому что у него специфическое понимание национализма в Украине", — пояснил политик.

Дома семья политика разговаривает на русском языке. "Я могу разговаривать свободно на украинском языке, но считайте, в знак протеста я специально стараюсь максимально разговаривать на русском языке. Чтобы поддержать людей, которые всегда разговаривали на русском языке и продолжают на нем говорить. Это очень важно, это важно для жителей Юго-Востока, это важно для тех людей, которые понимают о том, что суть – не в языке. Суть в том, где мы живем, как мы живем, и что нас ожидает завтра", — сказал Медведчук.

Дочь, по его словам, разговаривает по-русски, по-английски и по-французски. Учится в Киеве, от зарубежного обучения отказывается. "Она, наверное, просто семейный ребенок, хочет жить в семье и не хочет уезжать за границу и считает, что она должна учиться на Украине. Ну, когда закончит школу – может, появятся какие-то желания, посмотрим", — сказал Медведчук, отметив, что в этом возрасте "интенсивно меняются решения".

Свою жену Оксану Марченко, известную на Украине ведущую и журналистку, политик называет мудрой женщиной. Это его третий брак, вместе они уже 15 лет. Медведчук признался, что ревнует свою красивую жену.

Ранее мы рассказывали, что спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение пленных украинцев.