В ночь на 7 июля в Киеве водитель Peugeot 405 внезапно умер, когда автомобиль находился на Троещине, а именно на проспекте Владимира Маяковского, 20д. Как пишет портал киевских новостей "Информатор", сообщение об этом поступило на линию экстренных служб около 04:00.

Очевидцы происшествия рассказывают, что машина находилась по названному адресу несколько часов, и в салоне громко играла музыка. В какой-то момент свидетели заметили, что пассажир Peugeot начал хлопотать возле водителя. Видимо, тому стало плохо. Однако, когда по вызову приехали медики, то смогли только констатировать смерть сидевшего за рулем человека.

Умерший в авто мужчина. Фото: kiev.informator.ua

Приехавшая полиция выяснила, что водитель и пассажир направлялись из Мариуполя в Киев на полигон. Также правоохранители установили личность умершего: им оказался 38-летний уроженец Черниговской области 1981.

По предварительному заключению, сердце мужчины остановилось из-за передозировки неизвестным веществом. Точная причина смерти станет ясна после медицинской экспертизы.

Как писала "Страна", 7 июля в столице мужчина открыл стрельбу по знакомым на улице Василенко.

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