Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.Соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Как писала "Страна", 55-летний Виталий Комарницкий является ректором Луганского госуниверситета внутренних дел. В прошлом он был членом Партии регионов, в 2010 году баллотировался в Луганский областной совет по партийным спискам ПР.

Журналист Сергей Руденко утверждает, что на эту должность Комарницкого пролоббировал Максим Ткаченко, директор "Квартал-Концерта". А еще одним его соратником называет бывшего "регионала" Владимира Струка, который был главой поселка Юбилейный, где находился Луганский университет внутренних дел. Против Струка прокуратура возбуждала против дело по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сам Владимир Струк баллотируется в народные депутаты в избирательном округе №113 на Луганщине.

Виталий Комарницкий, фото: lduvs.edu.ua

Комарницкий выехал из Луганска 15 сентября 2014 года, на следующий день университет прекратил работу. ВУЗ пытались запустить в Сумах и Николаеве, на данный момент он располагается в Северодонецке.

С учетом того, что реально украинская власть в Луганске закончилась в июне 2014 года, то, получается, что Комарницкий работал в ВУЗе несколько месяцев, когда город находился под контролем сепаратистов. На их сайтах, кстати, в конце 2014 года писали, что Комарницкий в начале активно поддерживал "республику", но потом переметнулся на украинскую сторону.

У Комарницкого двое сыновей, один из них работает прокурором в Главной военной прокуратуре. Второй имеет российское гражданство и проживает в Москве.

В декларации Комарницкого говорится, что он с женой владеет несколькими объектами недвижимости в Луганске, а в Северодонецке проживают в арендованной квартире. Также ректору принадлежит автомобиль ВАЗ 21083 1995 года выпуска.

Ректор получает порядка 10 тысяч гривен пенсии в месяц и 25 тысяч гривен зарплаты. Денежные запасы Комарницкого - 120 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

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