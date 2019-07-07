Компания-лоукостер Wizz Air со 2 по 12 сентября перенесет рейсы в аэропорт Борисполь. Как сообщает сайт avianews.com, такое решение принято из-за закрытия аэропорта Жуляны ("Киев" имени Игоря Сикорского) на ремонт полосы.

В руководстве компании отметили, что в связи с переездом возможны незначительные изменения в графиках вылетов из Киева и прилетов в столицу. "Пассажиры, чьих рейсов коснутся изменения, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты", — заявили в компании Wizz Air.

Если кто-либо из пассажиров, забронировавших вылет из Жулян, не захочет лететь из Борисполя, он сможет сдать билет без потери в деньгах и штрафов или получить на свой аккаунт кредит в размере 120% от стоимости перелета. Кредит можно будет использовать для бронирования других билетов.

"Хотя аэропорт закрывается не по нашей вине, Wizz Air приносит искренние извинения всем пассажирам, рейсы которых будут изменены, за любые причиненные неудобства", — добавляет пресс-служба лоу-костера.

Аэропорт Жуляны будет закрыт с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. Предприятие планирует отремонтировать полосы и рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту "Киев" сократили бесплатное время нахождения автомобилей у терминала с 10 до 5 минут.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь", а также в воздушных гаванях Львова, Запорожья и Харькова появятся кафе Starbucks.