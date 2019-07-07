Премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая ранее критиковала Петра Порошенко, в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.

О предстоящих встречах премьер написала на своей странице в Facebook.

По информации Санду, она отправится в Киев 11 июля по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

С визитом в Берлин Санду отправится 16 июля по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Хочу выразить особую благодарность канцлеру Германии Меркель, которая пригласила с визитом в первые недели моего мандата, но в особенности - за постоянную поддержку Германии граждан Молдавии. Германия всегда была надежным союзником Молдавии в продвижении и укреплении демократии в нашей стране, поддерживая стратегические устремления Молдавии", - добавила Санду.

Скриншот: facebook.com/maia.sandu

Напомним, 2 июля Майя Санду нанесла свой первый официальный визит в новой должности в Румынию, где встретилась с президентом страны Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.

Ранее она жестко критиковала Петра Порошенко, и называла его подельником местного олигарха Плахотнюка.