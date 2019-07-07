ЦИК поручила Государственному предприятию специальной связи от имени Комиссии передать избирательные бюллетени окружным избирательным комиссиям. Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение было принято на очередном заседании Центризбиркома 7 июля.

В ходе заседания под руководством Татьяны Слипачук Комиссия внесла изменения в состав окружных и территориальных избирательных комиссий, а также дала указание передать бюллетени в ОИК.

"ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней ", - сказано в сообщении.

Напомним, что с избирательными бюллетенями сложилась неоднозначная ситуация. ЦИК слишком рано начал их печатать, и к 6 июля было готово больше 7 миллионов партийных бюллетеней. Тогда как до 8 июля партии и кандидаты имеют право сниматься с выборов.

Кроме всего прочего, ситуация осложнилась скандалом из-за пережеребьевки партий. 4 июля суд постановил провести повторную жеребьевку, так как было нарушено требование закона - партию Рух новых сил Саакашвили внесли в бюллетень без жребия.

6 июля "Слуга народа" подал кассацию на это решение в Верховный Суд.

Сегодня, 7 июля, в 15:00 Верховный суд начал рассматривать кассацию.