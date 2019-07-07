Сегодня, 7 июля, во время посещения Одессы президент Украины Владимир Зеленский появился на публике в неформальном виде с необычным браслетом на руке. Фото в соцсетях разместила заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

На снимке видно, как Зеленский что-то обсуждает, идя по городу в темно-синих джинсах, футболке и рубашке приглушенных тонов. На руке у Зеленского желтый браслет, похожий на тот, которым обозначают тех, кто оплатил свой билет в клубе или гостинице.

"Из какого ночного клуба браслет на руке у президента? Читатели интересуются. Себе хотят такой же", - иронизирует Светлана Крюкова в подписи к фото.

Тем временем подписчики принялись живо предлагать свои версии на тему того, с какой целью президент Украины надел на руку ярко-желтый аксессуар. Многие сходятся во мнении, что браслет выполнен из резины. Есть мнение, что такая вещица может предохранять от укусов насекомых. Некоторые предположили, что на руке Зеленского может оказаться браслет, который "Вакарчуку дал отец пленного моряка". Есть версия, что на браслете написано "Слава Украине",

Наиболее подкованные в политике пользователи шутят на тему четок Порошенко, с которыми экс-президент появлялся на людях.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский сказал, что не знает о связях губернатора Одесщины с сепаратистами.

Ранее в соцсетях обсуждали гримасы Зеленского на совещании в Ужгороде.