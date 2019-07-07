Народный депутат Антон Геращенко опубликовал видео освобождения заложниц, которых неизвестный захватил в кредитном учреждении в Одессе.

В то же время Геращенко так и не разобрался, что инцидент произошел не в ломбарде, а в киоске предоставления микрокредитов "Готивочка".

"Женщинам работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.





Фото: facebook

Напомним, злоумышленник, удерживающий двух девушек в заложниках, требовал предоставить ему миллион долларов и вертолет.

Ранее "Страна" рассказывала, что анонимы угрожали взорвать Морской вокзал в Одессе из-за учений НАТО.

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