Появилось видео, как спецназ освободил заложниц в Одессе
Народный депутат Антон Геращенко опубликовал видео освобождения заложниц, которых неизвестный захватил в кредитном учреждении в Одессе.
В то же время Геращенко так и не разобрался, что инцидент произошел не в ломбарде, а в киоске предоставления микрокредитов "Готивочка".
"Женщинам работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.
Фото: facebook
Напомним, злоумышленник, удерживающий двух девушек в заложниках, требовал предоставить ему миллион долларов и вертолет.
Ранее "Страна" рассказывала, что анонимы угрожали взорвать Морской вокзал в Одессе из-за учений НАТО.
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